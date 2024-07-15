В Орле проведут слушания по земле рядом с ТЦ на Кромском шоссе

15.7.2024 | 15:15 Новости, Общество

Здесь могут создать новый отдельный участок.

Данная территория в 2021-м году. Фото: www.google.com/maps

Постановление о проведении слушаний утвердил мэр Орла. Они состоятся в этот четверг, 18 июля, в 17 часов в здании управления градостроительства (на Пролетарской горе, 7).

Темой слушаний станет межевание территории, расположенной на Кромском шоссе Орла, рядом с ТЦ «Горки» и напротив автосалона. Здесь планируется создать новый участок земли.

Новую территорию собираются выделить из уже существующего участка (с кадастровым номером 57:25:0021304:476), который официально отведён под автомойку, а также из земель, которые сейчас находятся в государственной или муниципальной собственности. Другие подробности пока не сообщаются.

Известно, что о проведении слушаний просило Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: pkk.rosreestr.ru

ИА «Орелград»


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