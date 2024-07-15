В Орле проведут слушания по земле рядом с ТЦ на Кромском шоссе

Здесь могут создать новый отдельный участок.
Постановление о проведении слушаний утвердил мэр Орла. Они состоятся в этот четверг, 18 июля, в 17 часов в здании управления градостроительства (на Пролетарской горе, 7).
Темой слушаний станет межевание территории, расположенной на Кромском шоссе Орла, рядом с ТЦ «Горки» и напротив автосалона. Здесь планируется создать новый участок земли.
Новую территорию собираются выделить из уже существующего участка (с кадастровым номером 57:25:0021304:476), который официально отведён под автомойку, а также из земель, которые сейчас находятся в государственной или муниципальной собственности. Другие подробности пока не сообщаются.
Известно, что о проведении слушаний просило Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.
Возрастное ограничение: 18+
ИА «Орелград»