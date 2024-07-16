29-летнего орловца осудили за незаконное сотрудничество с Украиной

Мужчина пересылал за рубеж сведения, которые угрожали безопасности России.

Процесс шёл в Орловском областном суде. Дело возбудили по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина являлся активным противником специальной военной операции. Он сам установил контакт с человеком, которого считал представителем Украины, и сотрудничал с ним. Известно, что 29-летний фигурант пересылал ему «сведения, угрожающие безопасности России».

В итоге его действия квалифицировали по соответствующей части соответствующей статьи (УК РФ 275.1), хотя и не нашли в них признаков государственной измены.

Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к четырём годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей. Также после освобождения орловец будет ограничен в свободе на один год.

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»