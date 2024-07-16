В Орле резко подешевели компактные квартиры

16.7.2024 | 11:40 Новости, Экономика

Столица Орловщины выделяется даже в масштабах всей страны.

Фото: ИА “Орелград”

Исследование на эту тему провёл портал «Мир квартир». Специалисты решили изучить цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров по 70 российским городам.

Выяснилось, что из всех участников рейтинга в Орле цены на такое жильё упали наиболее стремительно. Начиная с июля минувшего года средняя цена снизилась на 5,8% (до 2 миллионов 324 тысяч 174 рублей). Впрочем, в абсолютном большинстве городов (в 66 из 70) маленькие квартиры не дешевели, а дорожали.

Примерно такая же ситуация и по средним ценам на квадратный метр в таких квартирах. По Орлу показатель снизился на 6,5% и составил 95 тысяч 155 рублей. Здесь нас обогнало только Иваново.

Эксперты отмечают, что спрос на такое жильё должен вырасти на фоне завершения большинства государственных программ по предоставлению льготной ипотеки (с 1 июля). Так как возможности конечного потребителя стали меньше, граждане будут вынуждены приобретать квартиры меньшей площади и стоимости.

Напомним, ранее Орловщина вошла в топ-10 по стране по подорожанию нового жилья.

ИА «Орелград»


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