В Орле резко подешевели компактные квартиры

Столица Орловщины выделяется даже в масштабах всей страны.

Исследование на эту тему провёл портал «Мир квартир». Специалисты решили изучить цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров по 70 российским городам.

Выяснилось, что из всех участников рейтинга в Орле цены на такое жильё упали наиболее стремительно. Начиная с июля минувшего года средняя цена снизилась на 5,8% (до 2 миллионов 324 тысяч 174 рублей). Впрочем, в абсолютном большинстве городов (в 66 из 70) маленькие квартиры не дешевели, а дорожали.

Примерно такая же ситуация и по средним ценам на квадратный метр в таких квартирах. По Орлу показатель снизился на 6,5% и составил 95 тысяч 155 рублей. Здесь нас обогнало только Иваново.

Эксперты отмечают, что спрос на такое жильё должен вырасти на фоне завершения большинства государственных программ по предоставлению льготной ипотеки (с 1 июля). Так как возможности конечного потребителя стали меньше, граждане будут вынуждены приобретать квартиры меньшей площади и стоимости.

Напомним, ранее Орловщина вошла в топ-10 по стране по подорожанию нового жилья.

ИА «Орелград»