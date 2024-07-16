Прокуратура выявила нарушения в доме социального обслуживания

Зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов побывал здесь с проверкой.

Мероприятие проходило в доме социального обслуживания «Болховский». Здесь круглосуточно пребывают пожилые граждане.

«В учреждении выявлены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований», – рассказали в ведомстве. Впрочем, прокуратура сразу же внесла представление в адрес руководителя «Болховского». Сразу после этого приняты оперативные меры к устранению данных проблем. Тем не менее, в отношении виновных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении административных дел.

Также заместитель прокурора области провёл личный прием постояльцев социального учреждения. По его итогам также назначены проверки и даны поручения.

Кроме того, Сергей Панкратов принял и просто жителей Болховского района. Пообщаться с заместителем прокурора региона пришли 13 человек. Известно, что некоторые из них жаловались на органы местного самоуправления и предварительного расследования.

ИА «Орелград»