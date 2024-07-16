Хранить взрывчатку на Гостиной запретили

Особый режим введен в границах исторического памятника.

Областные власти утвердили границы территории и ввели особый правовой режим использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание учетно-кредитного техникума», 1957 г.». Этот памятник расположен в Орле на улице Гостиной, дом 4. На территории объекта культурного наследия разрешается только ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Куда более широким получился список запретов. Так, на территории объекта культурного наследия запрещается строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны дома-памятника либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности, а также работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта. Запрещено использовать данное здание под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер и фасад.

Не допускается размещение в здании производств с оборудованием, способным оказать негативное динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, а мощность данного оборудования значения не имеет. Нельзя размещать объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для здания температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Общая протяженность утвержденной границы территории объекта культурного наследия составляет 133,44 метра, а его общая площадь в пределах установленных границ – 10 821 квадратных метров.

ИА «Орелград»