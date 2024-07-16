Установлены правила выплаты материнского капитала

Введение нового порядка инициировали областные власти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов издал указ об утверждении «Порядка предоставления материнского (семейного) капитала для многодетной семьи в Орловской области». Документ принят в соответствии с указом президента РФ и во исполнение указа губернатора от 21 июня 2024 года № 330 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области».

Семейный капитал предоставляется многодетным семьям, статус которых в Орловской области присвоен на основании регионального закона 2 октября 2003 года или упомянутого выше указа президента. Он положен одному из родителей по их выбору или единственному родителю при рождении (усыновлении) с 1 января 2011 года по 31 декабря 2022 года третьего или последующего ребенка.

Капитал выплачивается при соблюдении на момент обращения за выплатой следующих условий: наличие у лица, имеющего право на получение материнского капитала, места жительства на территории Орловской области в течение не менее трех лет; многодетной семьей ранее не реализовано право на материнский капитал. Материнский капитал выплачивается в размере 138 518 рублей 57 копеек. Его величина подлежит индексации один раз в год – с 1 января текущего года на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом об областном бюджете.

Материнский капитал не выплачивается: на мертворожденных детей и в случае смерти ребенка в течение года после рождения; на детей, находящихся на полном государственном обеспечении; гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах на основании решения суда, или в отношении которых отменено усыновление, прекращена опека и попечительство, прекращен договор о приемной семье – в отношении ребенка, на которого выплачивается материнский капитал. Также капитал не положен гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Орловской области.

При рождении, усыновлении, установлении опеки и попечительства, передаче на воспитание в приемную семью до 31 декабря 2022 года одновременно двух и более детей материнский капитал выплачивается в одинарном размере, с 1 января 2023 года – на каждого ребенка.

ИА «Орелград»