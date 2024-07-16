Завтра в Орле простятся с ректором ОГУ Федотовым

Церемония пройдёт в 11 часов.

Прощание состоится в зале Муниципального предприятия «Ритуально-обрядовых услуг» на Наугорском шоссе, 27. Об этом в соцсетях сообщила депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.

Как стало известно накануне, Федотов скоропостижно скончался. Ему было 53 года. Орловец руководил ОГУ имени Тургенева с 2019-го года. В целом Федотов отдал работе в вузах Орловщины около четверти века.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразил губернатор Андрей Клычков.

«За 25 лет Александр Анатольевич прошел большой трудовой путь от инженера до ректора. Под его руководством вуз готовил молодых и талантливых специалистов, влюблённых в науку», – написал глава региона.

ИА «Орелград»