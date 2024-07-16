Ливенскому заводу снова угрожает банкротство

16.7.2024 | 13:00 Новости, Экономика

ФНС подало новый иск.

Фото: ИА «Орелград»

Управление налоговой службы по Орловской области пытается призвать к ответу «Ливенский завод противопожарного машиностроения». Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд региона. Об этом сообщает «Федеральный бизнес журнал».

Известно, что налоговики просят признать предприятие банкротом. Предметом разбирательства станут налоговые задолженности ООО «ЛЗПМ» в общем объёме около 41 миллиона рублей

Впрочем, в минувшем году ФНС уже направляла такой иск, однако затем сама отказалась от него.

Завод выпускает автомобили специального назначения, а также огнетушители, распылители, пароструйные и пескоструйные машины и другую подобную технику. Предприятие основано в 1922 году. Территориально производство находится в самих Ливнах.

ИА «Орелград»


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