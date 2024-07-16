В Орле забраковали интернациональный брак

Орловчанка вышла замуж за гражданина Узбекистана из сомнительных соображений.
Нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района. Ведомство проверяло исполнение миграционного законодательства.
Как выяснил надзорный орган, брак заключался без реального намерения создать настоящую семью. Подлинной целью являлось необоснованное получение «мужем» гражданства Российской Федерации.
Прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление. Его удовлетворили.
К настоящему моменту брак признан недействительным.
Ранее орловская прокуратура выявила нарушения в доме социального обслуживания.
ИА «Орелград»