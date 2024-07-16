В Орле забраковали интернациональный брак

16.7.2024 | 13:40 Закон и порядок, Новости

Орловчанка вышла замуж за гражданина Узбекистана из сомнительных соображений.

Фото: ИА “Орелград”

Нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района. Ведомство проверяло исполнение миграционного законодательства.

Как выяснил надзорный орган, брак заключался без реального намерения создать настоящую семью. Подлинной целью являлось необоснованное получение «мужем» гражданства Российской Федерации.

Прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление. Его удовлетворили.

К настоящему моменту брак признан недействительным.

Ранее орловская прокуратура выявила нарушения в доме социального обслуживания.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования