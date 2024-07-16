«Орёлэнерго» отчиталось об устранении нарушений в основной сети

16.7.2024 | 12:40 Новости, Происшествия

Теперь энергетики займутся точечной помощью потребителям.

Фото: ИА “Орелград”

Компания устраняет последствия вчерашней непогоды – урагана и ливня. Без электричества остались около 24,5 тысячи человек в 354 населённых пунктах.

Однако к настоящему моменту «Орёлэнерго» устранило все нарушения электроснабжения в основной сети (мощностью от 6 до 10 киловольт).

«В настоящее время ведутся работы по точечным заявкам в потребительских сетях 0,4 киловольт, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке», – сообщается на сайте Орловского муниципального округа.

Известно, что в восстановительных мероприятиях задействованы 87 бригад «Орёлэнерго». Это 281 специалист и 132 единицы спецтехники.

Напомним, устранить основные последствия непогоды собственными силами Орловщине не удалось. Дополнительные аварийные бригады направили из соседних областных центров.

ИА «Орелград»


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