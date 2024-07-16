Мороженое с антибиотиком выявили в Орле

16.7.2024 | 9:21 Закон и порядок, Новости

Пломбир оказался не только со вкусом ванили, но и с офлоксацином.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Специалистами химико-токсикологического отдела Орловской испытательной лаборатории провели очередные исследования проб в рамках пищевого мониторинга. Внимание экспертов привлекла проба мороженого, а именно «пломбира с ароматом ванили в вафлях», который, судя по этикетке, был изготовлен в строгом соответствии с ГОСТ.
Однако при проведении испытаний в пробе пломбира был обнаружен антибиотик офлоксацин – вещество, относящееся к группе фторхинолонов.

Как пояснили специалисты, на основе офлоксацина изготавливают ветеринарные препараты, которые применяют для лечения свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы при инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к данному антибиотику (колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, гемофилез, микоплазмоз, стафилококкоз и др.).

«Обнаружение антибиотиков в продуктах питания может указывать на неправильное использование ветеринарных препаратов и потенциальный риск для здоровья человека, – сообщает Орловский филиал ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». – Поэтому такие исследования являются критически важными для обеспечения безопасности пищевых продуктов».

В целом в течение недели в Орловский химико-токсикологический отдел на исследование поступило 126 проб различной продукции растительного и животного происхождения, в том числе семь объектов окружающей среды и две пробы подмора пчел.

ИА «Орелград»


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