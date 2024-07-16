Поголовье свиней на Орловщине продолжает расти

По сравнению с прошлым годом количество таких животных увеличилось на 340 тысяч голов.

По оценке Орелстата, по состоянию на 1 июня текущего года по отношению к аналогичной дате прошлого года в хозяйствах всех категорий Орловской области поголовье свиней увеличилось на 341,1 тысячи голов, птицы – на 157,8 тысячи голов. Численность крупного рогатого скота, напротив, сократилась на 23,7 тысячи голов, в том числе коров – на 1,8 тысячи голов. Кроме того, меньше стало в регионе овец и коз – поголовье мелкого рогатого скота по сравнению с прошлым годом сократилось на 4,2 тысячи голов.

«Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях по отношению к 1 июня 2023 года увеличилось на 343,4 тысячи голов, или на 33,2 процента, птицы – на 189,4 тысячи голов, или на 11 процентов, овец – на 32 головы, или на 1,3 процента, – информирует Орелстат. – При этом численность крупного рогатого скота уменьшилась на 22,1 тысячи голов, или на 16,7 процента, в том числе коров – на 1000 голов, или на 3 процента».

Сообщается также, что в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 4,6 тысячи тонн. Объемы производства молока и яиц, напротив, уменьшились – на 2,7 тысячи тонн и на 2,1 миллиона штук соответственно.

«C начала текущего года в сельскохозяйственных организациях объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) вырос к уровню прошлого года на 4,9 тысячи тонн, или на 3,8 процента, – сообщает Орелстат. – Молока крупного рогатого скота и яиц, напротив, уменьшился на 2,1 тысячи тонн (на 4,3 процента) и на 1,6 миллиона штук (на 21,2 процента) соответственно».

ИА «Орелград»