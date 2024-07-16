На Орловщине сын подозревается в попытке убийства матери

Согласно текущей версии, он облил женщину бензином и поджёг.

Преступление произошло в Болховском районе в деревне Козюлькина. Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Известно, что покушение на убийство матери вменяется 43-летнему местному жителю. Всё случилось на придомовой территории в вечернее время. Орловец вступил в конфликт с 73-летней женщиной, облил её бензином и поджёг.

Потерпевшая осталась жива, но только благодаря врачам. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания.

Согласно ходатайству следствия и решению суда, до вынесения приговора орловец останется в СИЗО.

ИА «Орелград»