На Орловщине сын подозревается в попытке убийства матери

Согласно текущей версии, он облил женщину бензином и поджёг.
Преступление произошло в Болховском районе в деревне Козюлькина. Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.
Известно, что покушение на убийство матери вменяется 43-летнему местному жителю. Всё случилось на придомовой территории в вечернее время. Орловец вступил в конфликт с 73-летней женщиной, облил её бензином и поджёг.
Потерпевшая осталась жива, но только благодаря врачам. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания.
Согласно ходатайству следствия и решению суда, до вынесения приговора орловец останется в СИЗО.
ИА «Орелград»