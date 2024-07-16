В Орловской области началась уборочная

К работам приступили в семи муниципальных образованиях.

Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Убирать урожай начали в Орловском муниципальном округе, Должанском, Дмитровском, Колпнянском, Краснозоренском, Ливенском и Сосковском районах.

На данный момент аграрии намолотили 77,9 тысячи тонн пшеницы (с 13,9 тысячи гектаров), а также 1,24 тысячи тонн рапса и 0,11 тысячи тонн гороха. «Отличный темп уборки, который уже выше прошлогоднего», – отметил Клычков.

Всего аграрии планируют убрать 368 тысяч гектаров озимых зерновых, 54 тысячи гектаров озимого рапса и 2,6 тысяч гектаров картошки.

Напомним, что конец весны и начало лета орловским сельскохозяйственникам серьёзно подпортили заморозки. В области даже вводили режим ЧС в АПК. Заморозки ударили, в том числе, по пшенице и рапсу.

ИА «Орелград»