Орловцам разъяснили правила бесплатной догазификации СНТ

Росреестр разработал соответствующие методические рекомендации.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению президента Владимира Путина, благодаря чему сельские жители получили возможность бесплатно провести газ к своим участкам. А в апреле 2024 года программа была расширена, теперь она распространяется и на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). В Орловской области действует штаб по обеспечению подготовки и реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Кроме того, в регионе провели инвентаризацию СНТ.

И вот теперь специалисты Росреестра разработали методические рекомендации, призванные помочь орловцам воспользоваться указанной программой. По мнению специалистов, сделать это можно за три шага. Шаг первый: необходимо зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он еще не сделано. Если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в жилой дом в соответствии с постановлением правительства страны.

Если у садовода нет прав на земельный участок, то он имеет возможность до 1 марта 2031 года приобрести его в собственность бесплатно без проведения торгов. Шаг второй: нужно провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. «Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ»,- советует памятка.

«Важно отметить, что для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него (после государственной регистрации прав на такие объекты), – отмечают в региональном Управлении Росреестра. – На завершающем этапе собственниками или назначенным ими представителем СНТ подается заявка и заключается договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения».

Стоит отметить, что в Орловской области действуют субсидии на догазификацию домовладений для определенных категорий граждан. Последние могут получить за бюджетный счет денежную компенсацию на оплату понесенных расходов. «Предполагается, что региональные меры социальной поддержки послужат дополнительным стимулом для подачи заявок, и еще больше жителей орловского региона захотят газифицировать свои домовладения, в том числе расположенные на территории СНТ», – подчеркнули в Управлении Росреестра.

Добавим, что для участия в программе СНТ должно находиться в границах населенного пункта, который должен быть газифицирован или программа газификации предусматривает строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году.

ИА «Орелград»