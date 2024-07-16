На Орловщине задержали подозреваемого в торговле взрывчаткой

16.7.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

У мужчины изъяли 10 взрывных устройств.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Орловской области

Преступную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области.

Известно, что подозреваемый – житель Залегощенского района. Его задержали с поличным, прямо при продаже запрещенных предметов.

У мужчины изъяли 10 взрывных устройств промышленного изготовления и взрывчатое вещество общей массой около семи килограммов.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по соответствующей 222 статье УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по нашему региону.

ИА «Орелград»


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