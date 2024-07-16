Долгострой на Космонавтов в Орле начал заселяться

Председатель горсовета Василий Новиков посетил объект 15 июля и поделился наблюдениями в соцсетях.

Более восьми лет люди, вложившие средства, ждали ввода дома в эксплуатацию (в реестре обманутых дольщиков «жилой дом, позиция 4, на территории, ограниченной улицами Блынского, Раздольной, Бурова, Космонавтов»). За это время застройщик ушел в банкротство, а руководитель компании получил приговор.

«Сегодня дольщики, часть которых уже получили ключи от своего жилья, уже потихоньку делают ремонт в квартирах, – сообщил Василий Новиков. – Отмечу, управляющая компания уже заключает договоры с поставщиками электроэнергии, воды и теплоснабжения. Также подчеркну, что ранее региональное управление архитектуры и градостроительства выдало разрешение на ввод МКД в эксплуатацию, а Стройнадзор выдал заключение соответствия проекта с построенным домом», – сообщил председатель горсовета.

По словам Василия Новикова, жители могут уже пользоваться водой. Дом подключен к газу. Лифтовая шахта и лифт готовы к эксплуатации, сообщил Василий Новиков.

Отметим, у части собственников квартир все еще есть претензии. Они их озвучили на встрече и попросили поддержки.

Судя по реестру разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий, выданных управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, ООО “УниСтрой” получило «добро» 14 февраля 2024 года. Однако 22 марта глава СКР поручил разобраться с жалобами «обманутых дольщиков» с улицы Космонавтов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что собственники начнут получать ключи в мае.

ИА “Орелград”