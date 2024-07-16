Орловских чиновников научили совершать закупки

Обучающий семинар по профилактике нарушений прошел в Орловской области.

Семинар по профилактике нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок был организован главным контрольным управлением губернатора. Он прошел в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, органов внутреннего муниципального финансового контроля и госзаказчики. Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, перед участниками семинара выступила инспектор отдела аудита в сфере закупок КСП Мадина Мельникова.

«В своем выступлении она напомнила участникам методы определения и обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), в том числе о возможности, закрепленной на законодательном уровне, применять иные методы в исключительных случаях, – сообщает КСП. – Мадина Мельникова отметила, что при выборе метода обоснования НМЦК следует ориентироваться на предмет закупки, поскольку выбор подходящего метода обоснования напрямую влияет на эффективность и результативность закупки».

Кроме того, заказчики должны учитывать специальные нормы определения НМЦК, установленные различными порядками и утвержденными профильными федеральными ведомствами. Кроме того, инспектор КСП рассказала участникам семинара о самых распространенных нарушениях и недостатках, выявляемых в ходе проверок обоснования начальной максимальной цены контрактов.

Так, в 2023 году в рамках аудита закупок для государственных и муниципальных нужд КСП провела анализ достоверности расчета НМЦК и анализ отклонений стоимости приобретенной бюджетными продукции учреждениями относительно средних потребительских цен. Было установлено, что при осуществлении закупок заказчики допускали нарушения при неправомерном выборе способа закупки у единственного поставщика и обосновании НМЦК.

Также выявлялись нарушения в части несоблюдения требований к обеспечению исполнения контрактов и гарантийных обязательств, факты несвоевременного начисления штрафных санкций за нарушение обязательств подрядчиками. По итогам контроля расходования средств были установлены и случаи приемки невыполненных работ, а также работ, выполненных с нарушением требований строительных норм, на сумму 46,555 миллиона рублей. Из них в рамках исполнения представлений Контрольно-счетной палаты были устранены недостатки в размере 39,76 миллиона рублей.

ИА «Орелград»