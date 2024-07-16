Избившего женщину орловца отправили в колонию

За решеткой мужчина должен провести два года.

Обращен к исполнению обвинительный приговор Советского районного суда города Орла, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчина был задержан полицией в октябре 2023 года, а с января 2024 года содержался под стражей по решению суда. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что в декабре 2022 года он жестоко избил свою сожительницу, причем бил не только руками и ногами, но и деревянным карнизом.

Преступник данный факт отрицал, но показаний свидетелей и потерпевшей, а также заключений медиков и экспертизы хватило для признания его вины. По версии преступника, в тот день и он сам, и его сожительница находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина якобы в разговоре использовала нецензурную брань, что ему не понравилось. Он сделал ей «вежливое замечание», которое она проигнорировала. Поэтому он пустил в ход кулаки, так сказать, в воспитательных целях.

Однако у потерпевшей и свидетелей имелась иная версия. Согласно ей, мужчина частенько провоцировал сожительницу на скандалы и занимался рукоприкладством. В тот день он напился и уснул, а когда проснулся, потребовал, чтобы сожительница принесла ему еще алкоголя и сигарет. Однако спиртного и табака в доме не оказалось, и тогда рассвирепевший мужчина набросился на женщину сначала с кулаками, а затем избил ее карнизом.

Женщине чудом удалось вырваться из его рук – она обещала сходить в магазин за спиртным и сигаретами, благодаря чему сумела улизнуть на улицу. Идти ей было некуда, и она до вечера просидела в соседнем подъезде, пока сердобольный прохожий не вызвал ей скорую помощь. Женщину тут же отвезли в больницу, где она прошла стационарный курс лечения. Подсудимый за содеянное получил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»