Телецентр купит защитные укрытия

Вместимость укрытия должна составлять не менее 20 человек.

Орловский областной радиотелевизионный передающий центр объявил запрос котировок в электронной форме на приобретение защитных железобетонных сооружений. Тендер был организован для представителей малого и среднего предпринимательства. Откликнулись два участника, один из которых предложил поставить два защитных укрытия за 1,032 миллиона рублей, другой – за 1,459 миллиона рублей. Выбор пал на вариант с более низкой ценой.

Из технического задания следует, что закупаемое сооружение должно быть предназначено для защиты населения от воздействий средств нападения противника и теплового воздействия при пожаре в чрезвычайных ситуациях. Его использование должно быть направлено на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников ЧС.

Габаритные размеры сооружения: наружный размер – не менее 4250*2350*2200 мм; внутренний размер – не менее 4000*2100*2000 мм. Вместимость укрытия должна составлять не менее 20 человек. Железобетонные элементы должны быть изготовлены из бетона высокого класса по прочности на сжатие с усиленным двойным армированием стен и покрытия.

«Сооружение представляет собой сборно-монолитную конструкцию в виде прямоугольного параллелепипеда, которое собирается из четырех железобетонных стеновых панелей и плиты покрытия, – следует из описания. – Сборка сооружения производится с помощью сварных соединений монтажными элементами за закладные детали. Сооружение должно иметь дверной проем не менее 180*80 см. Для предотвращения попадания осколков в открытый проем внутри сооружения, напротив дверного проема должна быть установлена железобетонная перегородка, заграждающая укрываемых от осколочных воздействий».

Размер дверного проема и расстояние от защитной железобетонной перегородки до передней стенки сооружения должно позволять беспрепятственно попадать внутрь маломобильным группам населения, в том числе инвалидам на колясках и людям с детскими колясками. Сооружение должно иметь вентиляционное отверстие в плите покрытия, а также разводку электропроводки, смонтированную в закрытых каналах, предусмотренных в железобетонных панелях. Над входом должен быть установлен светодиодный светильник и выключатель, должна быть предусмотрена возможность монтажа розетки для общего пользования и щитка для подключения от внешних источников электропитания.

ИА «Орелград»