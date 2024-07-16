Топиарный Орёл может не вернуться на своё место

16.7.2024 | 10:40 Важное, Новости, Происшествия

Фигура сильно повреждена.

Фото: vestiorel.ru

Об этом сообщают «Вести-Орёл». Информацию озвучила начальник участка по зелёным насаждениям «Спецавтобазы» Татьяна Можина.

Сейчас фигура находится на реконструкции. Орёл, повреждённый ветром, «приземлился» на территории муниципального учреждения. Однако пока что он находится «в растрёпанных чувствах».

Ураган и ливень, которые обрушились на Орёл в ночь на понедельник, нанесли неофициальному символу города существенные повреждения. У орла отломились крылья, осыпались «перья» и отвалились лапы.

Напомним, что накануне в результате погодных явлений оказались обесточены 354 населённых пункта. По последним данным, озвученным губернатором, электричество вернулось практически во все посёлки.

Фото: vestiorel.ru

ИА «Орелград»


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