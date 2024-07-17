35 орловских студентов стали миллионерами

17.7.2024 | 18:11 Новости, Образование

Они получат бюджетные средства на свои бизнес-проекты.

Фото: ИА «Орелград»

Столько орловцев стали победителями пятой очереди конкурса «Студенческий стартап». Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Всего победителей 2 тысячи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. Обычно это число меньше. Однако в этом году федеральные власти увеличили финансирование конкурса до 2 миллиардов рублей.

Средства на реализацию стартапов получат студенты из ОГУ имени Тургенева и Аграрного университета имени Парахина. Список победителей и их проектов доступен по ссылке.

Известно, что большинство стартапов, победивших в конкурсе, ориентировано на цифровые технологии, креативные индустрии и создание новых приборов.

ИА «Орелград»


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