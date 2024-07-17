Парахин предложил орловцам побороться с рекламой наркотиков

Также мэр Орла готов принять предложения от уличных художников.

Сегодня состоялось заседание городской антинаркотической комиссии. По его итогам Юрий Парахин опубликовал пост в соцсетях.

Мэр обратил внимание горожан на проблему незаконных граффити, которые являются рекламой наркоторговцев. Парахин предложил жителям города активно подключиться к борьбе с такими надписями.

Для этого, во-первых, нужно сфотографировать граффити. Затем снимок надо прислать на номер горячей линии администрации Орла 8 (910) 202-57-00 – в любом из мессенджеров (Telegram, WhatsApp или Viber).

Также фотографии принимаются на почту narkostop57@mvd.ru. К снимку обязательно нужно приложить точный адрес здания или сооружения.

Также мэр обратился к уличным художникам, которые просто украшают своим творчеством любые доступные поверхности. Он призвал их писать ему в личные сообщения – возможно, в мэрии найдут официальные места для размещения таких рисунков, а также помогут с темами.

ИА «Орелград»