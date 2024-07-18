Орловцы завалили губернатора обращениями по социальным вопросам

Более половины всех обращений к губернатору касаются социальной сферы.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о работе с обращениями граждан, поступившими во втором квартале 2024 года. Всего поступило 2291 письменное обращение, в том числе 98 коллективных. Для сравнения, во втором квартале 2023 года было зарегистрировано 128 коллективных писем. За отчетный период времени от жителей областного центра поступило 570 обращений, или 24,9 процента от общего количества. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось число писем от жителей Болховского, Верховского, Должанского, Залегощенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Свердловского и Троснянского районов.

«По социальному составу обратилось за указанный период, в том числе, инвалидов по общему заболеванию – 69, участников боевых действий – 7, многодетных и одиноких матерей – 5, – сообщает администрация губернатора и правительства Орловской области. – Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 1225, или 53,5 процента от общего объема обращений».

Так, 780 обращений орловцев касались сферы здравоохранения. Писали они губернатору и его подчиненным по вопросам лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации, а также выплат медицинским работникам. В данном случае спектр просьб и жалоб оказался традиционным.

Кроме того, 134 обращения были связаны с деятельностью образовательных учреждений, 70 – с вопросами оказания материальной помощи малообеспеченным группам населения, 30 – с вопросами трудоустройства и занятости населения, 18 обращений касались вопросов работы учреждений культуры. В сфере экономики в областную администрацию поступило 534 обращения. Она заняла второе место в негласном рейтинге, так как на экономику пришлось 23,3 процента от общего объема корреспонденции.

Например, в 146 случаях орловцев волновали проблемы в сфере градостроительства и архитектуры. Вопросы чиновникам они задавали по газификации, водоснабжению и электрификации поселений, благоустройству городов и поселков, придомовых территорий, строительству объектов социальной сферы – науки, культуры, спорта, народного образования, здравоохранения и торговли.

Вопросы строительства в посланиях губернатору и его подчиненных во втором квартале 2024 года поднимались 140 раз, в том числе это были вопросы реконструкции дорог, мостов и гидротехнических сооружений. На транспортную сферу пришлось 111 обращений. Орловцы интересовались вопросами работы организаций дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения, совершенствования сервиса, повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок, установки и содержания остановок общественного транспорта, оплаты проезда льготных категорий граждан и др.

ИА «Орелград»