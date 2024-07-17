Детские пособия будут выдавать по новому указу

Утвержден порядок предоставления единовременного пособия многодетной семье.

Соответствующий указ издал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Он утвердил «Порядок предоставления единовременного пособия многодетной семье при рождении (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) третьего ребенка и последующих детей и ежемесячного пособия многодетной семье в Орловской области». Решение принято в соответствии с указом президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Кроме того, напомним, 21 июня 2024 года губернатор издал указ № 330 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области». Согласно новому указу единовременное пособие выплачивается в следующих размерах: 22 291 рубль 45 копеек – при рождении (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) третьего ребенка; 29 721 рубль 92 копейки – при рождении (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) четвертого и последующих детей.

Ежемесячное пособие выплачивается в размере 520 рублей 13 копеек на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет, а на детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, – до достижения возраста 18 лет. Размер единовременного пособия и ежемесячного пособия подлежит индексации один раз в год с 1 января на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом об областном бюджете.

При рождении, усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче на воспитание в приемную семью одновременно двух и более детей единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка. При определении очередности учитываются дети, ранее рожденные, усыновленные, взятые под опеку, переданные на воспитание в приемную семью матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные ею вне брака. Единовременное пособие не выплачивается при рождении мертвого ребенка.

ИА «Орелград»