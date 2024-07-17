Детские пособия будут выдавать по новому указу

17.7.2024 | 9:24 Новости, Общество

Утвержден порядок предоставления единовременного пособия многодетной семье.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующий указ издал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Он утвердил «Порядок предоставления единовременного пособия многодетной семье при рождении (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) третьего ребенка и последующих детей и ежемесячного пособия многодетной  семье в Орловской области». Решение принято в  соответствии с указом президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Кроме того, напомним, 21 июня 2024 года губернатор издал указ № 330 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области». Согласно новому указу единовременное пособие выплачивается в следующих размерах: 22 291 рубль 45 копеек – при рождении (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) третьего ребенка; 29 721 рубль 92 копейки – при рождении (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) четвертого и последующих детей.

Ежемесячное пособие выплачивается в размере 520 рублей 13 копеек на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет, а на детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, – до достижения возраста 18 лет. Размер единовременного пособия и ежемесячного пособия подлежит индексации один раз в год с 1 января на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом  об областном бюджете.

При рождении, усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче на воспитание в приемную семью одновременно двух и более детей единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка. При определении очередности учитываются дети, ранее рожденные, усыновленные, взятые под опеку, переданные на воспитание в приемную семью матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные ею вне брака. Единовременное пособие не выплачивается при рождении мертвого ребенка.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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