В Орле не сумели выполнить программы на 100%

В мэрии прошла проверка достоверности отчета о реализации муниципальных программ.

Проверка была плановой, ее на основании распоряжения администрации города Орла провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела. Ранее мэрия опубликовала отчет о реализации муниципальных программ за 2023 год. Всего в бюджете Орла было предусмотрено финансирование семи муниципальных программ, разработанных в соответствии с постановлением администрации города.

На 100 процентов, по оценкам проверяющих, были исполнены только две программы: «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022-2024 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». В рамках последней в 2023 году семь молодых семей получили свидетельства о праве на социальную выплату, предназначенную для приобретения жилья или строительства индивидуального дома.

Из отчета следует, что все семь семей успешно реализовали свое право и приобрели жилье. В список участников программы в прошлом году было включено восемь молодых семей. Финансирование ее мероприятий составило 11,4 миллиона рублей. Эффективность программы оказалась равна плановой, ее реализация признана целесообразной. Это означает, что в 2024 году продолжается финансирование ее мероприятий.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла» была исполнена только на 78,3 процента, «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы» – на 88,66 процента, «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» – на 96,34 процента. В целом, по оценкам проверяющих, муниципальные программы были исполнены на 93,53 процента в объемах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

ИА «Орелград»