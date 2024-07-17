Лучшие шахматисты сразятся в усадьбе Тургенева

Под Орлом пройдет уже пятый по счету Тургеневский шахматный турнир.

В Спасском-Лутовинове 20 июля пройдут состязания шахматистов, ставшие уже традиционными. Праздник шахмат начнется в 11 часов. В этом году турнир пройдет уже в пятый раз – начало традиции было положено в 2020 году, когда на территории родовой усадьбы Ивана Тургенева состоялся первый Тургеневский шахматный турнир. Как пояснили организаторы, ежегодно эти соревнования собирают до 300 любителей и мастеров интеллектуальной игры из разных регионов Центра России.

«Поединки для взрослых и детей и сеансы одновременной игры с гроссмейстером проходят прямо под открытым небом, на аллеях усадебного парка, – сообщает Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева. – Гостем первого шахматного турнира был Кирсан Илюмжинов, до 2018 года занимавший пост президента ФИДЕ. Участниками Тургеневского турнира бывали известные гроссмейстеры Валерий Чехов, Максим Новиков, Александр Морозевич, Константин Чернышов».

В этом году усадьбу Тургенева в качестве почетного гостя посетит Екатерина Корбут, международный мастер, имеющая в своем послужном списке титул чемпионки мира среди женщин до 20 лет. Екатерина Корбут проведет сеанс одновременной игры с детьми и шахматистами-любителями. А президент Федерации шахмат Орловской области Андрей Лунев сойдется за шахматной доской с более квалифицированными игроками. Программа праздника уже оглашена.

«После торжественного открытия состоится турнир для «профессионалов» и сеанс одновременной игры для детей и любителей, – пояснили в музее-заповеднике. – В 13 часов праздник продолжится турниром для детей. В это же время взрослые игроки и все желающие смогут принять участие во встрече-беседе с Екатериной Корбут и Андреем Луневым. В 14 часов состоится сеанс одновременной игры для квалифицированных игроков. Завершится праздник в 16 часов награждением победителей».

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ИА «Орелград»