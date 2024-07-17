Единороссы, ЛДПР и КПРФ сразятся на осенних выборах

В Орловской области выдвинули кандидатов в местные депутаты.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в регионе завершился период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов в органы местного самоуправления муниципальных образований. Процедура выдвижения стартовала 21 июня. Подать документы мог почти любой желающий. Для этого требовалось уведомить о своем выдвижении в соответствующие избирательные комиссии и получить статус кандидата. Этим правом воспользовались 14 кандидатов-самовыдвиженцев.

Кроме того, принять участие в дополнительных выборах традиционно решили политические партии. Их представительство будет относительно небольшим. Так, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» выдвинула 14 кандидатов, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 13 кандидатов, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – 5 кандидатов. Отделения других политических партий судя по представленным данным, своих кандидатов выдвигать не стали.

«До 18.00 часов 24 июля 2024 года кандидаты будут предоставлять документы для регистрации, – пояснили в Избирательной комиссии Орловской области. – Дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в 10 районах: Троснянском, Новосильском, Мценском, Малоархангельском, Ливенском, Краснозоренском, Корсаковском, Залегощенском, Дмитровском и Верховском. Проголосовать можно будет в течение трех дней – 6,7 и 8 сентября 2024 года».

Напомним, ранее Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона. По состоянию на 1 июля 2024 года, по данным ГАС «Выборы», численность избирателей составила 595 005 человек. Более подробные сведения о том, в каком районе сколько зарегистрировано потенциальных участников голосования, можно найти на сайте облизбиркома в разделе «Численность избирателей».

ИА «Орелград»