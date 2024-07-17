Скончался известный орловский музыкант

В Ливнах ушёл из жизни Владимир Горностаев.
Это произошло накануне, 16 июня. Мужчине было 72 года. Новость сообщило «Принт ТВ».
Ещё в 60-х годах минувшего века Горностаев стал одним из основателей ансамбля «Хорошее настроение». Коллектив стал популярным в городе. «Уже после этого музыкальная волна в Ливнах ширилась и наполнялась новыми музыкантами», – отмечает издание «Уездный город».
Затем орловец продолжил занятия музыкой. Орловец работал не только непосредственно как музыкант, но также как композитор и аранжировщик.
«Мультиинструменталист являлся примером и наставником для многих ливенцев, увлеченных музыкой», – отметили в СМИ.
ИА «Орелград»