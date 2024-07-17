Орловцу вручили медаль «За отвагу»

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Государственной наградой отметили участника СВО Алексея Берсенева. Мужчина является жителем Орловского муниципального округа.

Медаль вручили глава Орловского муниципального округа Роман Жуков и инструктор отбора на военную службу по контракту Дмитрий Корнеев.

«Алексей Алексеевич – истинный герой и патриот своей страны, достойный уважения и восхищения. Исполняя свой воинский долг, он проявил исключительное мужество и отвагу», – написал Жуков в соцсетях.

Ранее стало известно, что известный экс-участник СВО Владимир Строев ищет работу.

ИА «Орелград»