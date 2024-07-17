Орловцу вручили медаль «За отвагу»

17.7.2024 | 11:40 Новости, СВО

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: vk.com/zhukov80

Государственной наградой отметили участника СВО Алексея Берсенева. Мужчина является жителем Орловского муниципального округа.

Медаль вручили глава Орловского муниципального округа Роман Жуков и инструктор отбора на военную службу по контракту Дмитрий Корнеев.

«Алексей Алексеевич – истинный герой и патриот своей страны, достойный уважения и восхищения. Исполняя свой воинский долг, он проявил исключительное мужество и отвагу», – написал Жуков в соцсетях.

Ранее стало известно, что известный экс-участник СВО Владимир Строев ищет работу.

ИА «Орелград»


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