Индексация пенсий работающих пенсионеров затронет 54 тысячи орловцев

17.7.2024 | 15:00 Новости, Экономика

Об этом рассказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

Фото: ИА “Орелград”

Председатель регионального парламента опубликовал в соцсетях пост, посвящённый данной теме.

Музалевский назвал индексацию «самой обсуждаемой темой этого лета». Соответствующий законопроект уже утвердили Госдума (26 июня) и президент России (8 июля). Однако новый порядок начисления пенсии заработает только со следующего года.

По данным Орёлстата, на начало текущего года в Орловской области насчитывалось около 252 тысяч пенсионеров. «После выхода на пенсию продолжает работать примерно каждый пятый орловец», – рассказал народный избранник.

Музалевский охарактеризовал решение как «важное и своевременное». Председатель облсовета упомянул и о кадровом кризисе, который проявляется в различных сферах деятельности. Чтобы смягчить его, надо создавать более выгодные условия для людей, остающихся в профессии и после достижения пенсионного возраста.

ИА «Орелград»


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