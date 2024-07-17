Россельхозцентр предупредил орловцев о новом вредителе

Это паутинный клещ, паразитирующий на сое.

Областной филиал учреждения официально сообщил о «заселении сои» данным видом животных.

Паутинный клещ считается одним из основных вредителей таких посевов. Паразиты высасывают сок из листьев сои, снижая урожайность примерно на 20%.

Специалисты рекомендовали аграриям обследовать свои посевы. Если количество личинок или взрослых клещей превышает допустимые, сою надо обработать высокоэффективными инсектицидами.

Допустимым количеством считается до 3 клещей на лист в фазе образования бутонов или до 12 клещей на лист в фазе образования бобов, уточнили в учреждении.

Также сельскохозяйственники могут обращаться в «Россельхозцентр» и его районные отделы по вопросам, которые касаются фитосанитарного мониторинга культур.

ИА «Орелград»