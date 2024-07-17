На Орловщину доставили 1299 ноутбуков

Сейчас они находятся в Ресурсном центре «Образование-57».

Это казённое учреждение, подведомственное Департаменту образования области. Новость сообщили в соцсетях департамента.

Ноутбуки закуплены в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Технику распределят между образовательными учреждениями Орла и области.

Как ещё раз напомнили в департаменте, основные направления проекта «Цифровая образовательная среда» – это обновление информационной и коммуникационной структур, подготовка кадров и создание федеральной цифровой платформы.

В минувшем году область закупала ноутбуки для «Точек роста». Это оказалось сопряжено с большими сложностями.

ИА «Орелград»