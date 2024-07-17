Областная больница засудила подрядчика

Медучреждение по суду взыскало с делового партнера пени.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Орловской областной клинической больницы к обществу с ограниченной ответственностью «Могилевлифт» о взыскании пени по гражданско-правовому договору в размере 821,4 тысячи рублей. Пени больница требовала в связи с нарушением сроков выполнения работ. Из материалов дела следует, что стороны в 2022 году заключили договор на капитальный ремонт лифтов в больнице. Стоимость работ была установлена в размере 19,559 миллиона рублей.

По мнению больницы, ремонт должен был быть завершен в декабре 2022 года, но подрядчик выполнил работы по договору с нарушением установленного срока. Работы были приняты заказчиком только 10 июля 2023 года. В связи с этим больница насчитала подрядчику пеню за просроченный период. Стороны вели претензионную переписку по вопросам отставания от графика и оформления исполнительной документации. Контроль выполнения работ осуществлялся компанией «РеалСтрой», привлеченной к процессу в качестве третьего лица.

В судебном заседании представитель компании-ответчика пояснил, что, по его мнению, все работы были выполнены, необходимости в выполнении других работ нет. Интересно, что акты скрытых работ были подписаны сторонами 20 февраля 2023 года, а на следующий день был составлен акт ввода лифтов в эксплуатацию. Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства, пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, но частично.

Из материалов дела следует, что ответчик не выполнил в полном объеме работы. Актом о приемке выполненных работ подтверждается их выполнение на сумму 16,716 миллиона рублей. Поэтому был произведен перерасчет. В результате суд решил взыскать с подрядчика в пользу областной больницы пени в сумме 159,3 тысячи рублей, а в удовлетворении остальной части исковых требований решил отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»