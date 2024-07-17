Мценск одолжит деньги у “Совкомбанка”

17.7.2024 | 7:40 Новости, Экономика

Речь идёт о 40 миллионах рублей.

Мценск. Фото: ИА “Орелград”

Финансовая организация победила на соответствующих торгах. Впрочем, “Совкомбанк” стал их единственным участником.

Организация берётся за оказание финансовых услуг по предоставлению Администрации Мценска кредитных ресурсов. Деньги направят на покрытие дефицита городского бюджета и погашение предыдущих долгов.

Банк предоставит средства в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сорок миллионов рублей. Средства одолжат городу на 365 дней.

За это “Совкомбанк” получит 8 миллионов 220 тысяч рублей (что равно начальной (максимальной) цене контракта).

ИА “Орелград”


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