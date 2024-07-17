На территории «Орелгортеплоэнерго» не нашли следов древней жизни

Предприятие наняло археологов для проведения обследования.

Археологи из Липецкой области провели в Орле полевую разведку. Заказчиком работ выступило акционерное общество «Орелгортеплоэнерго», задумавшее на своей территории строительные работы. Работала экспедиция СПОК «Елецкий Стан», научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа. Целью исследования было «получение информации о наличии, либо отсутствии объектов культурного (археологического) наследия в границах землеотвода».

Участок обследования расположен на левом высоком берегу Оки в 1,3 километрах от реки. Он находится в Заводском районе, в квартале, образованном улицами Авиационная, Комсомольская, Кромская и территорией аэропорта. Участок размещается на территории «Орелгортеплоэнерго», в 547 метрах к юго-западу от здания детского сада №72 и в 392 метрах к юго-востоку от гимназии №16.

Как следует из акта, составленного экспертами по итогам археологической разведки, на момент обследования участок был подвержен антропогенному воздействию: здесь располагаются нежилые постройки, линии электропередач, асфальтированная территория и котельная. Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п.

После визуального осмотра был заложен шурф. Археологического материала и следов культурного слоя в нем не было выявлено. Эксперты выдали положительное заключение на проведение земляных и строительных работ. Но указали, что в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, работы должны быть незамедлительно приостановлены, а о находке следует сообщить в региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия.

К слову, ближайшим археологическим памятником относительно обследованного участка является «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. 2-я Посадская, дом 14» (VI до н.э. – I в. н.э., XVII – начало ХХ в.), расположенный в 3 километрах. Кроме того, в 5,9 километрах находится городище Гать (середина I тыс. н.э., XI-XIII вв.), а в 3,6 километрах – «Дворянское гнездо».

ИА «Орелград»