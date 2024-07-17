На Орловщине закупят спортивной одежды на 2,6 миллиона

17.7.2024 | 7:25 Новости, Спорт

Товар приобретается для “Училища олимпийского резерва”.

Фото: zakupki.gov.ru

Товар поставит А.А. Коробкова, победитель торгов. На это у неё есть 20 календарных дней с момента заключения контракта.

Закупка обойдётся бюджету в 2 миллиона 669 тысяч 386 рублей и 20 копеек. Это примерно на 350 тысяч меньше стартовой (максимальной) цены.

В торгах участвовал ещё один предприниматель, но его цена оказалась чуть выше, чем у победителя.

Предмет закупки – спортивные костюмы 24-х видов, а также футболки 2-х видов. По большинству позиций закупается по несколько десятков единиц товара, однако футболок нужно по 121 штуке и по 92 штуки соответственно.

Костюмы украсит название нашего региона, а также государственная символика.

ИА “Орелград”


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