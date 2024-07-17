На Орловщине изучат обстоятельства масштабного пожара

17.7.2024 | 13:05 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Знаменском районе.

Фото: УМЧС по Орловской области

Термические точки зарегистрировали накануне с помощью специального приложения. Пожар у населённого пункта Чёрное распространился примерно на 300 квадратных метров.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, там горели «порубочные остатки». То есть – древесина, которая осталась на земле после окончания соответствующих работ.

В связи с этим Государственный пожарный надзор проводит административное расследование. Виновным придётся отвечать перед законом.

Всего с начала текущего года на Орловщине в мобильном приложении «Термические точки» подтвердились 118 различных возгораний.

ИА «Орелград»


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