Прокуратура подвела итоги проверки дома с рухнувшим балконом

17.7.2024 | 12:40 ЖКХ, Новости, Происшествия

ЧП случилось в Болхове месяц назад.

Фото: ИА «Орелград»

В ночь на 17 июня в здании на улице Кирпичный завод, 2, обрушилась лоджия.

Как установили в ведомстве, конструкция являлась частью квартиры, которую районная администрация предоставила местной жительнице. Орловчанка входила в категорию детей-сирот.

«Надлежащие и своевременные меры к содержанию и сохранению указанного муниципального имущества не принимались», – констатировали в прокуратуре. В связи с этим райадминистрации внесли представление.

Также на основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Известно, что подобное распоряжение давал глава СКР Александр Бастрыкин.

Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление. Орган надзора требует расторгнуть договор о найме квартиры, где обрушилась лоджия. После этого сироту должны вернуть в список «очередников» на жильё и предоставить ей новое, благоустроенное помещение или соответствующий сертификат.

ИА «Орелград»


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