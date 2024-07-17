Прокуратура подвела итоги проверки дома с рухнувшим балконом

ЧП случилось в Болхове месяц назад.
В ночь на 17 июня в здании на улице Кирпичный завод, 2, обрушилась лоджия.
Как установили в ведомстве, конструкция являлась частью квартиры, которую районная администрация предоставила местной жительнице. Орловчанка входила в категорию детей-сирот.
«Надлежащие и своевременные меры к содержанию и сохранению указанного муниципального имущества не принимались», – констатировали в прокуратуре. В связи с этим райадминистрации внесли представление.
Также на основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Известно, что подобное распоряжение давал глава СКР Александр Бастрыкин.
Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление. Орган надзора требует расторгнуть договор о найме квартиры, где обрушилась лоджия. После этого сироту должны вернуть в список «очередников» на жильё и предоставить ей новое, благоустроенное помещение или соответствующий сертификат.
ИА «Орелград»