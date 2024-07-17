Орловщина побила рекорд по потреблению электроэнергии

Это связывают с погодными условиями.

Новость сообщили в телеграм-канале «Системный оператор ЕЭС».

С 10 по 16 июля обновились новые значения летних максимумов потребления в 12 региональных энергосистемах. Это касается и Орловской области. Новое максимальное значение составило 389 мегаватт.

Это на пять мегаватт больше предыдущего рекорда.

Отметим, что в ЦФО потребление электроэнергии, кроме Орловщины, рекордно выросло в Воронежской, Тамбовской и Тверской областях.

Напомним, что как раз 16 июля электричества временно лишились целых 354 населённых пункта Орловской области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

ИА «Орелград»