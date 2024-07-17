На Орловщине объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота

Очаг болезни находится в Кромском районе.

Соответствующий приказ утверждён начальником Управления ветеринарии Орловской области Алексеем Максимовским. Документ размещён на официальном портале региона.

Очаг заболевания находится в посёлке Кромском на одной из ферм. Территория в радиусе одного километра от данной точки признана неблагополучной по данному заболеванию.

Также приказ устанавливает необходимые ограничения – например, на вывоз животных с данного участка, а также на посещение посторонними лицами опасной территории.

Напомним, совсем недавно в Орловской области ввели карантин по оспе овец и коз.

ИА «Орелград»