На Орловщине объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота

17.7.2024 | 16:40 Медицина, Новости, Общество

Очаг болезни находится в Кромском районе.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующий приказ утверждён начальником Управления ветеринарии Орловской области Алексеем Максимовским. Документ размещён на официальном портале региона.

Очаг заболевания находится в посёлке Кромском на одной из ферм. Территория в радиусе одного километра от данной точки признана неблагополучной по данному заболеванию.

Также приказ устанавливает необходимые ограничения – например, на вывоз животных с данного участка,  а также на посещение посторонними лицами опасной территории.

Напомним, совсем недавно в Орловской области ввели карантин по оспе овец и коз.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования