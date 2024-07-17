Орловская УК победила в войне с муравьями

Для этого понадобилась помощь жильцов.

Руководитель УК «Орелжилэксплуатация» Валерий Глущенко рассказал об этом в интервью для газеты «Орловский вестник». Глава управляющей компании привёл случай в качестве примера совместной работы коммунальщиков и жильцов.

По словам Глущенко, в одном из домов, переданных в управление «Орелжилэксплуатации», завелись муравьи. Справиться с проблемой не удавалось на протяжении пяти лет – несмотря на активные попытки.

УК провела полную дезинфекцию дома. Мероприятия провели, в том числе, на крыше и в подвале, а также в вентиляционной системе. Однако муравьи не исчезли.

Тогда «Орелжилэксплуатация» вместе с жильцами организовала поквартирный обход. В результате удалось выяснить, что муравьи выползают из квартиры, владельцы которой не находятся в доме, а уехали на Север для работы вахтовым методом. После этого проблему устранили быстро и навсегда.

ИА «Орелград»