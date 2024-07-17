Орловский суз купит 12 дронов

17.7.2024 | 7:00 Важное, Новости, Образование

Закупка обойдётся в 2,4 миллиона рублей.

Фото: Google.com/maps

Контракт с поставщиком уже подписан. Выполнить заказ для Орловского автодорожного техникума взялся Н. И. Хмиль.

Предприниматель стал единственным участником соответствующих торгов. Его цена оказалась ниже стартовой (максимальной) примерно на 200 тысяч рублей.

Поставить дроны нужно до 13 сентября текущего года.

Суз закупает 12 дронов – по 5 моделей “Клевер PRO” и “Геоскан Пионер”, а также ещё 2 модели “Гаскар Race 3”. Впрочем, возможна поставка аналогов.

Все модели являются четырёхвинтовыми.

ИА “Орелград”


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