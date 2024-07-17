На развитие туризма выделят гранты

Областные власти распорядились о проведении конкурса.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области издал приказ о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры. В нем не могут принимать участие некоммерческие организации, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями.

Финансирование будет обеспечено за счет областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Она действует в регионе с 2020 года. Уже утвержден состав комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов.

Ее возглавил Андрей Карпов, руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области. В состав также включены представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области», Общественной палаты, Ассоциации туроператоров, АО «Корпорация развития Орловской области». В состав комиссии включен и Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор Среднерусского института управления, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Орловской области.

Комиссия является коллегиальным органом, созданным при указанном выше департаменте. Она будет оценивать поступившие на конкурс заявки, ранжировать участников в порядке убывания набранных баллов и определять победителей. Свои заседания конкурсная комиссия будет проводить как в очной форме, так и с использованием видеоконференцсвязи. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

«Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, – следует из приказа. – Члены комиссии не разглашают и не используют в целях, не связанных с проведением конкурса, сведения, содержащиеся в заявке».

ИА «Орелград»