Орловцам объяснили, как распознать вербовщика

Разработана памятка о диверсионно-террористической и экстремистской деятельности.

Антитеррористическая комиссия Орловского муниципального округа начала распространять памятку о диверсионно-террористической и экстремистской деятельности и призвала местных жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации, связанные с вовлечением в противоправную деятельность. Ответственность за содействие террористической деятельности предусмотрена статьей 205.1 УК РФ, виновнику по ней грозит лишение свободы на срок от 7 лет до пожизненного заключения. За теракт по статье 205 УК РФ можно получить от 10 лети до пожизненного лишения свободы.

«В условиях проведения специальной военной операции российские граждане, особенно молодое поколение, подвергаются агрессивной идеологической и вербовочной обработке со стороны украинских спецслужб и их западных кураторов, – сообщает Антитеррористическая комиссия Орловского муниципального округа. – Целью этих действий является вовлечение людей в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность с целью дестабилизации ситуации в России».

Из памятки следует, что основным каналом для вербовки является Интернет, особенно социальные сети и мессенджеры. В качестве вербовщиков выступают специально обученные люди, которые хорошо разбираются в психологии, владеют технологиями манипуляций и могут использовать технику нейролингвистического программирования и даже легкого гипноза.

«Вербовщики изучают аккаунты в соцсетях, посты, комментарии и находят подходящих кандидатов, – следует из памятки. – Они вызывают доверие и продолжают общение. Часто жертвами вербовки становятся подростки и молодежь, переживающие проблемы в межличностных отношениях или в семье, и ищущие поддержку в Интернете».

Кроме того, потенциальных диверсантов вербовщики пытаются заманить в свои сети обещаниями денежного вознаграждения. Как правило, такие злоумышленники останавливают свой выбор на молодых людей «с размытыми морально-этическими принципами и отсутствием патриотизма», которые остро нуждаются в деньгах. Им могут предложить вознаграждение за определенные действия.

«Если вербовщикам не удается «обработать» свою жертву, в ход могут пойти компрометирующие материалы, например, эротического характера, – говорится в памятке. – Однако есть и более тонкие способы вербовки, когда злоумышленники ищут людей более образованных. Им начинают подбрасывать тенденциозные материалы о том, как Россия якобы «осуществляет геноцид» на Украине и «ведет войну против мирного населения».

В данном случае вербовщики что называется «давят на жалость» и фактически провоцируют людей на соответствующую подстегивающую реакцию. Несли посочувствовать такому вербовщику, он тут же поймает свою жертву на крючок. Стоит отметить, что жертвами вербовщиков становится не только молодежь, но и пожилые одинокие люди, которые выполняют какие-либо поручения или задания, не понимая, что их используют.

«Чаще всего преступники планируют с помощью завербованных граждан России нанести ущерб объектам транспортной инфраструктуры. Подобные случаи уже произошли в нескольких городах России», – отметили в Антитеррористической комиссии Орловского муниципального округа.

Напомним, что в феврале 2024 года на территории Орловского муниципального округа по обвинению в совершении диверсии был задержан школьник. По версии следствия, юноша вступил в сговор с лицом, активно поддерживающим вооруженные силы Украины, и с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершил диверсионный акт – поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орел – Стальной конь».

ИА «Орелград»