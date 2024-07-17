Во Мценске юный электровелосипедист протаранил иномарку

ДТП с участием электровелосипеда произошло на нерегулируемом перекрестке.

Как сообщает Госавтоинспекция МО МВД России «Мценский», юный велосипедист 2013 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, двигался на электровелосипеде марки VoltecoCyber двигался по проезжей части по улице Гагарина.

«На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Гагарина и Рылеева не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением водителя 1982 года рождения, который остановился на перекрестке. В результате ДТП водитель электровелосипеда получил травмы», – следует из информации ведомства.

Подобные аварии могут участиться уже в недалеком будущем, так как количество электрического транспорта растет. В связи с этим Госавтоинспекция МО МВД России «Мценский» напоминает, что для электротранспорта необходимо наличие специального права управления. К такому транспорту относятся электровелосипеды, электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Иными словами, необходимо получить права.

«Для управления двух- или трехколесным средством передвижения с двигателем мощностью более 0,25 кВт (250 W) и менее 4 кВт, либо объемом до 50 кубических см, необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», – отмечают в Госавтоинспекции. – Право управления транспортным средством категории «М» предоставляется только лицам, достигшим 16-летнего возраста. При управлении в обязательном порядке необходимо находиться в застегнутом мотошлеме».

Исключение составляют средства индивидуальной мобильности с маломощными двигателями (до 250 W) и скоростью разгона не более 10-15 км/час, для которых наличие водительского удостоверения не требуется. Однако в ГАИ подчеркивают, что определить мощность транспортного средства по его внешнему виду довольно трудно, поэтому любого водителя сотрудник Госавтоинспекции вправе остановить и потребовать документы, подтверждающие мощность транспортного средства.

«Важно отметить, что такой электротранспорт может быть опасным, а именно развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления, – говорят в Госавтоинспекции. – При этом многие пользователи устройств, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности и окружающих».

Ставить на регистрационный учет электротранспорт не требуется, но за вождение электрического самоката или велосипеда без водительского удостоверения предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителя транспортное средство временно изымается и направляется на штрафстоянку. Стоит помнить и о том, что за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, также предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

ИА «Орелград»