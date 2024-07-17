Полезный досуг во дворе: лечебная физкультура и растяжка

Продолжается реализация спецпроекта «СпортДвор» в Орле.

ОДСК и школа «Троя» показывают, как можно использовать придомовое пространство и оборудование площадок весело, активно и здорово. Очередной ролик содержит простые упражнения в спокойном темпе, которые сможет повторить каждый. Если вы не знали, чем заняться сегодня вечером – видео исправит ситуацию.

Мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер школы «Троя» Мария Гордеева показала упражнения лечебной физкультуры для грудного отдела и легкой растяжки на все тело. По ее словам, это позволит отвлечься от ежедневной рутины полезной спорт-минуткой каждому.

В рамках проекта уже вышли уроки с азами латиноамериканского танца Ча-ча-ча, комплексом упражнений на разные группы мышц, разминкой от боксера Эдуарда Трояновского. Видео доступны в официальной группе проекта и по хештегу #СпортДвор.