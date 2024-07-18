Депопуляция орловцев продолжает расти

Количество жителей региона сокращается тревожными темпами.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составляла 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процента), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента). Однако количество жителей продолжает сокращаться, поскольку демографическая ситуация в регионе в январе-апреле 2024 года вновь характеризовалась естественной убылью населения.

«Определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся, составившее за 4 месяца 2024 года 2,6 раза, – следует из информации Орелстата. – С начала года в областном центре родилось 548 человек и умерло 1546 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,8 раза».

В целом за четыре месяца текущего года в Орловской области умерло 3863 человека, а появилось на свет всего 1495 детей. Годом ранее показатели составляли 3818 и 1557 человек соответственно. Таким образом, годом ранее за четыре месяца региона по естественным причинам безвозвратно потерял 2261 человека, а в этом году – 2368 человек.

Увеличилась и младенческая смертность. Годом ранее в регионе было зафиксировано семь случаев смерти детей, не проживших и года. Текущий показатель – 13 детей, умерших в возрасте до 1 года. Нетрудно подсчитать, что уровень младенческой смертности увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель младенческой смертности составляет 8,5 случая смерти на каждую 1000 детей, родившихся живыми. Годом ранее он составлял 4,3 случая.

По данным правительства региона, показатель рождаемости на каждую 1000 человек населения в Орловской области снизился с 7,5 в 2021 году до 6,6 в 2023 году. Снижение рождаемости за это время было отмечено и в целом по Российской Федерации – с 9,6 в 2021 году до 8,9 в 2022 году. Добавим, что в 2021 году в Орловской области проживало 710 023 человека. Смертность орловцев в трудоспособном возрасте по медико-демографическим показателям на 100 000 населения уменьшилась с 654,1 в 2021 году до 643 в 2023 году.

При этом ожидаемая продолжительность жизни по медико-демографическим показателям в Орловской области растет уже три года: в 2021 году данный показатель составлял 68,97 года, в 2022-м – 70,73 года, в 2023-м – 71,13 года.

ИА «Орелград»