Суд выяснил, почему в Орле массажист до смерти избил посетителя

Клиент был пьян, а массажист не рассчитал свои силы.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Советский районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленные действия, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего и повлекшие по неосторожности его смерть). Удивительно, но драма разыгралась в стенах одного из фитнес-центров Орла.

Как следует из текста приговора, около 19 часов вечера в фитнес-центр пришел клиент. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В закрытом изнутри массажном кабинете между ним и массажистом в ходе совместного распития алкогольных напитков возник словесный конфликт. Затем массажист нанес клиенту «множественные удары руками и ногами, обутыми в обувь, в область жизненно-важных органов – голову, внутренних органов, находящихся в грудной клетки, а также в тазовую область и область нижних и верхних конечностей».

Примечательно, что клиент в это время сидел на стуле, но от множества ударов упал на пол. Потерпевший пытался уползти из кабинета, но массажист продолжал его избивать и нанес ногами еще не менее 19 ударов. Несчастный был доставлен в областную клиническую больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь – травмы оказались смертельными. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. В суде он отказался от дачи показаний, поэтому были оглашены показания, которые он дал на стадии предварительного следствия.

Массажист рассказал, что потерпевший был его хорошим знакомым. В тот день приятель позвонил ему и попросил сделать массаж руки, которая побаливала. Клиент прибыл, получил массаж, после чего приятели решили вместе выпить. Они пили виски. В какой-то момент массажист, с его слов, увидел, что посетитель находится уже в той стадии опьянения, в которой трудно себя контролировать.

Он не мог и не хотел покидать массажный кабинет, что разозлило массажиста. Последний начал наносить ему удары и даже звонил жене приятеля, но та отказалась его забирать. Массажист заявил, что у него началась паника, он был зол на то, что подвыпивший приятель не может протрезветь и покинуть фитнес-центр. Он начал бить его по щекам со значительной сильной и… увлекся, в результате убив, по сути, человека. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»