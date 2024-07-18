Орловцам разрешили тратить маткапитал на некоторые кредиты

Целевое использование семейного капитала утвердили областные власти.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области указом губернатора утвержден порядок предоставления регионального материнского капитала. Его размер составляет 138 518 рублей 57 копеек, но величина маткапитала будет ежегодно, с 1 января, умножаться на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом об областном бюджете. Как следует из губернаторского указа, выплата материнского капитала производится в размере фактически понесенных расходов на определенные цели.

Так, материнский капитал разрешено использовать на улучшение жилищных условий многодетной семьи на территории Орловской области, в том числе на: приобретение или строительство жилья; проведение капитального ремонта жилого помещения; уплату взноса при получении кредита или займа, погашение кредита или займа и процентов по ним, в том числе ипотечного кредита, взятых на приобретение или строительство жилья; на проведение текущего ремонта жилья.

Также можно использовать маткапитал на получение образования ребенком (на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг), на приобретение автомобильного транспорта или сельскохозяйственной техники, на лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида, на приобретение земельного участка. Выплата материнского капитала производится не ранее чем по истечении одного года со дня рождения, усыновления, установления опеки или попечительства, передачи на воспитание в приемную семью третьего или последующего ребенка.

Тем временем, Орловское отделение Социального фонда России сообщило, что в текущем году более 150 орловских семей направили материнский капитал на образование детей. В 2023 году такой возможностью воспользовались 711 орловских семей. В зависимости от возраста ребенка материнский капитал можно направить на различные виды образования.

«Например, родители могут оплачивать детский сад, не дожидаясь 3-х летия ребенка, с рождением которого появился сертификат на материнский капитал. А после 3-х лет – средства маткапитала можно направить на оплату обучения в вузе и проживание в общежитии, если в семье есть еще один ребенок не старше 25 лет»,- отмечает управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева.

ИА «Орелград»